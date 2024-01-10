Güney'de sahte emlak komisyoncusu 430 bin Euro dolandırdı

Yaşlı kişileri, emlak komisyoncusu olduğunu söyleyerek mal alım-satımı ve/veya kiralama kisvesi altında 430 bin Euro’nun üzerinde dolandıran bir kadın tutuklandı.

Fileleftheros’un haberine göre, 52 yaşındaki sözde “emlak komisyoncusu” kadın Mart 2022’den Aralık 2023’e kadar 81, 54 ve 31 yaşlarındaki kurbanlarından 430 bin Euro’nun üzerinde para topladığı ve çeşitli bahaneler sunarak paralarını ya da satın aldıklarını/kiraladıklarını zannettikleri mallarını vermedi. Şikayet üzerine tutuklanan kadın hakkında mahkemeden 7 gün tutukluluk emri alındı.