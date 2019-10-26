Guterres: Gelişmeleri çok yakından takip ediyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Suriye'nin kuzey doğusundaki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Guterres, gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu belirtti.



Guterres, ''Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde.'' değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası insani hukuk ve sivillerin korunmasına da vurgu yapan Guterres, Suriye'deki yabancı DEAŞ savaşçıları konusunun ise ''zor bir sorun'' olduğunu ve bu duruma uluslararası toplumun çözüm bulması gerektiğini aktardı.



DÜNYA GENELİNDEKİ HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR



Guterres, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya dünyanın birçok yerinde ekonomik sorunlar, eşitsizlik, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi nedenlerle protesto dalgalarının yaşandığına da işaret etti.



İnsanların siyasi kurumlara güveninin giderek azaldığını belirten Guterres, "Protestoların olmadığı yerlerde bile insanlar sorunlar yaşıyor ve seslerinin duyulmasını, sosyal ekonomik ve finansal alanlarda eşit koşullara sahip olmak, insan haklarına saygı duyulması ve kendi hayatlarını etkileyen kararlarda söz hakkı almak istiyor." diye konuştu.



Guterres, şiddet ve can kayıplarının yaşandığı protestolardan derin endişe duyduğunu vurgulayarak, "Hükümetler, ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve sivil alanları korumakla yükümlü. Güvenlik güçleri, uluslararası insan hakları gereği maksimum itidal göstermek zorunda. Göstericileri ise Gandhi, Martin Luther King ve diğer şiddet karşıtı örneklerin yolundan gitmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

26/10/2019 12:09