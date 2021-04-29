Guterres: Yeterli bir ortak zemin bulamadık

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kıbrıs sorununun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Cenevre'de Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu yapıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, konferansın ardından, "Kıbrıs sorununun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" açıklamasını yaptı.

Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Cenevre'deki Kıbrıs konulu konferans 27 Nisan'da başlamıştı.

Bu habere tepkiniz:



29/04/2021 12:22