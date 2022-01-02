Hadise, 2022 yılını Kıbrıs'ta karşıladı

Ünlü şarkıcı Hadise, 2022 yılını Kıbrıs'ta sevenleriyle birlikte verdiği konserle karşıladı.

Hadise, geceye orkestrası ve dansçılarıyla damga vurdu.

Bu özel gecede ünlü şarkıcı Hadise'yi sevgilisi Mehmet Dinçerler de yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı sevgilisine sahneden seslendi. Hadise, "Sevdiğim adam burada… İyi ki geldin, iyi ki varsın hayatımda…" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu aşk dolu gece sonrasında ünlü şarkıcıdan sosyal medyada bir paylaşım geldi. Hadise, yeni yıl pozunda Mehmet Dinçerler'le el ele pozunu yayınladı.Hadise'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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02/01/2022 13:43