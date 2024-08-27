“Hakan Fidan’ın AB toplantısına katılması milli siyaseti değiştirmez”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Gazetesine güncel diplomasiyi değerlendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıya davet edilmesini “yüksek öneme sahip stratejik bir siyasi hamle” olarak değerlendirmesi üzerine Ertuğruloğlu, bu yorumun Kıbrıs meselesinde bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

Rum tarafının, Türkiye’nin bölgedeki diplomatik ve stratejik etkinliğinden ve Doğu Akdeniz politikalarındaki kararlılığından endişe duyduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, GKRY’nin kendi çıkarlarını AB’nin stratejik çıkarlarıyla örtüştüremediği noktada bu tutumun sürdürülemez hale geleceğini söyledi.

Brüksel’deki toplantıda Hakan Fidan ile Rum Dışişleri Bakanı arasında bir görüşme olabileceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Ertuğruloğlu, Türkiye’nin GKRY’yi tanımadığını ve bu nedenle resmi bir görüşmenin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Ancak, GKRY liderliğinin, AB nezdinde yaşadığı zemin kaybını örtbas etmek amacıyla böyle bir görüşmeyi istismar edebileceğini belirtti.

Geçmişte de Türkiye ile GKRY yetkilileri arasında benzer ayaküstü gayri resmi karşılaşmaların yaşandığını hatırlatan Ertuğruloğlu, bu tür temaslara fazla anlam yüklemenin doğru olmadığını ifade etti.