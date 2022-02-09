Halil Falyalı cinayetinde gelişme: 3 kişi yakalandı

Girne'de dün evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili KKTC ve TC polisinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu üç şüpheli İstanbul'da yakalandı.

TC Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların Silahlı Saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır."

KKTC'de kumarhane işleten Halil Falyalı (53) dün Girne'de evine giderken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Saldırıda Falyalı'nin şoförü Murat Demirtaş da hayatını kaybetmişti.

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09/02/2022 21:03