TDP'nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne baktığında, bu ülke için örnek olabilecek bir sürdürülebilir kalkınma modeli gördüğünü söyledi.

Mehmet Harmancı'nın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Harmancı bugün öğleden sonra Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti.

Harmancı, BES başkanı Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı sohbette, görev süresi içerisinde en önemli başarılarından birinin LTB’de çalışma barışının ve istikrarın sağlanması olduğunu vurguladı.

Mehmet Harmancı, “Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, şehrimizi sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırırken yarını aklımızdan çıkarmadık, geleceği ipotek etmedik. Bu şehri gözümüz gibi koruduk. Kavgayı değil sevgiyi büyüterek hep beraber Lefkoşa olduk” dedi.

Harmancı, zor kararlar, zor uygulamalar gereken zamanlar da olduğunu ve bu zamanlarda sendika ile ortak akılla ve iş birliği içerisinde hareket ettiklerini vurguladı.

Son dört yıllık dönem içerisinde döviz krizi, pandemi de dahil olmak üzere her zorluğu deneyimlediklerini de ifade eden Harmancı, “Yılmadık, yıkılmadık. Çalışanlarımızla birbirimize güvendik, Lefkoşa’mız için çalıştık ve ürettik” dedi.

Belediyelerin karşılaştığı zor durumların temelinde yatan nedenlerden birinin de devlet katkısının, öngörülen bütçenin neredeyse üçte biri olduğunu kaydeden Harmancı, “Her şeye rağmen ayaktayız” şeklinde konuştu.

Harmancı, 200’e yakın belediye emeklisinin 180’inin geriye dönük tüm ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta borçlarını kapatıp kıdem tazminatlarını ödediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

“2016’dan itibaren hiçbir çalışanın sosyal hak ve menfaatlerinden bir adım geri kalmadık, 2018’den itibaren de geriye dönük sosyal sigorta ihtiyat sandığı ve vergi borçlarını ödemeye başladık. Biz çalışanlarımızın hakkı olan bu ödemeleri yaparken; devletin belli dönemlerde şirketlere, özel işletmelere sunduğu vergi ve sigorta affı gibi haklardan belediyelerin hiçbir şekilde yararlanmadı.”

Harmancı, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın da önümüzdeki hafta Mecliste ele alınacağını hatırlatarak, yasanın komitede görüşülme sürecinde sendika ile büyük uğraşlar sergilediklerini belirterek BES’e teşekkür etti.

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24/11/2022 18:58