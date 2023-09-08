Hasan Fikri Macila, 'IAME Series Cyprus 2023' Yarışının Beşinci Ayağında Start Alacak

Ülkemizin başarılı genç sporcusu Hasan Fikri Macila, bu hafta sonu Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan “IAME Series Cyprus 2023” karting yarışının beşinci ayağında start almaya hazırlanıyor.

Güney Kıbrıs’taki Daytona Yarış Pisti’nde düzenlenecek olan yarış, yine birbirinden güçlü ekiplerin mücadelesine sahne olacak. Geçmiş dört yarışta birincilik elde ederek göğsümüzü kabartan Macila, bu ayaktan da birinci olarak ayrılmayı hedefliyor.

Elde ettiği derecelerle pole pozisyonlarını da kimseye kaptırmayan Macila, yarış hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Junior kategoride bu sezon fırtına gibi esen Macila, start alacak olduğu bu yarışta da birinci olması halinde, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış olacak. Pazar günü yapılacak olan yarış için geri sayıma başlayan gururumuz Hasan Fikri Macila, antrenmanlarına da devam ediyor.