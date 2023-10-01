Hasipoğlu: Bütün milletvekillerimiz özveriyle yasaların yapılması için çalışıyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Halkımıza hizmet için yapılan yasaların siyaseti olmaz” dedi.

Meclis’te yapılan yasaların halk için olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, birçok yasanın komitelerden oy birliğiyle geçtiğini, yapılan işlerin güzel bir ekip çalışması neticesinde ortaya çıktığını belirtti.

“Bizler iktidar partisi olarak mümkün mertebe muhalefetin de sesine kulak vererek, onların yapıcı eleştirilerini dikkate alarak yasalarımızı oy birliğiyle geçirmeye gayret gösteriyoruz” diyen Oğuzhan Hasipoğlu, muhalefetten beklentilerinin en azından oy birliğiyle geçecek yasalar konusunda özellikle Meclis’in açılmasında, yasaların oylanmasında nisap vermeleri olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yasa Meclis’e oy birliğiyle geliyorsa Meclis’te bir nisap sorunun veya o yasanın geçmesiyle ilgili Meclis’te nisap sorunu olmaması lazım. Halka hizmet için yapılan yasalarda siyaset olmaması lazım. Nisap sorunu diye bir mesele olmaması lazım” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde yeni yasama yılı açılışı öncesi TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hasipoğlu, yaz tatili ardından yeni yasama yılının yarın yapılacak törensel açılışla başlayacağını, Cumhuriyet Meclisi’nin Salı günü denetim faaliyetiyle görevine devam edeceğini söyledi.

-Meclis 57 olağan, 6 olağanüstü birleşim yaptı… 36 yasa geçti, 34 yasa önerisinin de 10’u yasallaştı

Geçen dönem Cumhuriyet Meclisi’nin 57 olağan, 6 olağanüstü birleşim yaptığını belirten Hasipoğlu, Meclis’ten 36 tane yasan geçtiğini, milletvekillerinden ise 34 tane yasa önerisi geldiğini, onların da 10 tanesinin yasalaştığını söyledi.

Meclis’in yaz tatili döneminde komite çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Hasipoğlu, komitelerin gündemindeki bazı tasarı ve önerileri geçirerek Genel Kurul’a havale ettiğini anlattı.

Hasipoğlu, geçen yaz döneminde bir olağanüstü toplantı yapıldığını, 25 Ağustos 2023 tarihli 6. olağanüstü birleşimde 11 tane yasa geçtiğini anımsattı.

-Yeni dönemdeki yasalar

Bu yeni dönemde gündemde olan ve komitelerde görüşülecek yasalar bulunduğuna da işaret eden Hasipoğlu, yeni dönemde başlangıç aşamasında öne çıkacağını düşündüğü yasa tasarı ve önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı, Huzurevi Yaşlı Bakımevi Yasası, 112 Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Yasa Tasarısı, Doğal Afetler ve Acil Durum Yönetimi Yasa Tasarısı, Kimyasallar Yasa Tasarısı, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İhalesi Yasa önerisi.”

Hasipoğlu, bir de kendisinin sunduğu “Karma Oyun Kaldırılması Yasa Önerisi” bulunduğunu söyledi.

-“Meclis’in sadece yasa yapma görevi değil, denetim görevi de var…”

Meclis’in sadece yasa yapma görevi değil, denetim görevi de bulunduğuna işaret eden Hasipoğlu, Meclis’te komiteler de bulunduğunu, bunların içinde özel komiteler olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, Avrupa Birliği Uyum Yasaları Komitesi başkanı olduğunu, aynı zamanda Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinden dolayı Türkiye’de başlatılacak adli sürecin takibi amacıyla oluşturulan özel komitenin başkanı olduğunu aktardı.

Oğuzhan Hasipoğlu, bu komitenin de daha önce hem Cumhuriyet Meclisi’nde görüşmeler yaptığını, Ankara ve Adıyaman’a ziyaretlerde bulunduğunu anımsatarak, komitenin Meclis açılmadan hemen önce Ankara, Adıyaman ve Hatay’a ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Adalet ve İçişleri Bakanları dahil olmak üzere önemli temaslar yaptıklarını ifade eden Hasipoğlu, yegane amaçlarının hayatlarını kaybeden vatandaşlar, Şampiyon Melekler için adaletin tecelli ettiğini görmek olduğunu vurguladı. Hasipoğlu, komite olarak ısrarlı bir şekilde, sanki bir hukuk bürosuymuş gibi adli süreci takip edeceklerini ifade etti.

-“Bütün milletvekillerimiz özveriyle yasaların yapılması için çalışıyor.”

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Bütün komitelerde Ulusal Birlik Partisi’nin tüm milletvekilleri görev yapmaktadır. Bütün milletvekillerimiz özveriyle yasaların yapılması için çalışıyor.”

-“Bütçenin Aralık ayında normal rutininde görüşülmesini bekliyoruz…”

Hasipoğlu, bu yıl bütçenin Aralık ayında, normal rutininde görüşülmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.