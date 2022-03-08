Hasipoğlu, Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Güzelyurt ve Lefke'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla bugün Güzelyurt ve Lefke bölgesindeydi.

Bakan Hasipoğlu bakanlığa bağlı Çalışma Daresi, İhtiyat Sandığı Dairesi , Sosyal Sİgortalar Dairesi ve , Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.

Bakan Hasipoğlu ayrıca Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’ni de ziyaret ederek buradaki Emekçi kadınların çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Hasipoğlu kadın kooperatifinin bir ilk olması açısından önemli olduğunu belirterek “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sizleri destekliyoruz. Bu atılımın başarı öyküsüne dönüşmesi için üzerimize düşen ne ise yapacağız” dedi. Bakan Hasipoğlu tüm ziyaretlerinde kadın emekçilere günün anısına hediyeler takdim etti.

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08/03/2022 14:10