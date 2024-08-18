Hasipoğlu, Gazimağusa İlçe Başkanı Seçilen Nahit Öncü’yü Tebrik Etti

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18/08/2024

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Hasipoğlu, Gazimağusa İlçe Başkanı Seçilen Nahit Öncü’yü Tebrik Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gazimağusa İlçe Başkanı olarak seçilen Nahit Öncü’yü tebrik etti. Hasipoğlu, seçim sonuçlarının diğer ilçelerden de gelmeye başladığını belirterek, “Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü kardeşimi tebrik ederim. Siyasal partilerin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin gerçekleşmesi bizler için son derece önemliydi. Hüseyin Duvarcı kardeşimi de tebrik ediyor, birlik içerisinde yola devam diyorum,” ifadelerini kullandı.

18/08/2024 20:36
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TAGS: Hasipoğlu, Nahit Öncü
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