Hasipoğlu: Rum tarafının zihniyetinde bir değişiklik yok

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kapsamında bugün toplandı.

UBP Milletvekili Sunat Atun’un başkanlık ettiği komitede ilk olarak 132 Milyon 970 bin TL olan Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi ele alınmaya başlandı.

Söz alan UBP Milletvekili Oğuzahan Hasipoğlu, yıllardır, Rum tarafının zihniyetinde bir değişiklik olmadığını, Rum tarafının Kıbrıs etrafındaki zenginlikleri paylaşma niyetini her platformda ortaya koyduklarını söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının vizyonunda bir değişiklik olmadığını, mevcut üniter devletinin devamı onun dışında Kıbrıs Türk halkının sadece kendilerini ilgilendiren konularda söz hakkının olması görüşünde olduklarını vurgulayan Hasipoğlu, esas gayenin Kıbrıs Türk halkının veto hakkı olmaması olduğunu kaydetti.

Dolayısıyla federasyon dışında başka modellerin de olabileceği konusunda görüş birliğine varılmasının önemine işaret eden Hasipoğlu, Kıbrıs Rum tarafının paylaşım zihniyeti içinde olmadığı için Kıbrıs Türk tarafının bütün görüş ve önerilerini ret ettiğini vurguladı.

Hasipoğlu, uluslararası camiada, Kıbrıs Türk halkının gerçek menfaatlerinin ne olduğunun duyurulması gerektiğini söyleyerek, bu alanda yapılan çalışmalara ve temaslara değindi. “Her şeyin, herkesin kapsamlı çözüme endekslenmemesi önemli” diyen Hasipoğlu, Gazimağusa’da duran BM kampının, lokasyon olarak orada durmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

19/11/2019 16:45