Haspolat Çemberi'nde Kaza: 2 Yaralı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Haspolat Çemberi üzerinde, bugün saat 13:30 sıralarında, Gülay Dayı Hacıoğulları (K-46), yönetimindeki FL 952 plakalı salon araç ile Haspolat istikametinden gelip çembere giriş yaptığı sırada o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametinden gelip çembere giriş yapan Rassan BADA (E-34) yönetimindeki PV 078 plakalı araç ile çarpışmıştı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan FL 952 plakalı araç sürücüsü Gülay Dayı Hacıoğulları ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Mercan (K-25) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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08/06/2021 14:39