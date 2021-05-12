Haspolat 'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

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12/05/2021

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Haspolat 'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Polis Basn Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 00:05 sıralarında, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu Ticaret isimli geri dönüşüm fabrikasının açık alan kısmında muhafaza edilen yaklaşık 40 ton ağırlığında işlenmemiş plastik ve naylon malzemeler henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yanarak zarar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor

12/05/2021 08:00
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TAGS: haspolat, yangın
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