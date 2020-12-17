Hastane Çalışanı Minare Koronavirüse Yakalandığını Duyurdu

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17/12/2020

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Hastane Çalışanı Minare Koronavirüse Yakalandığını Duyurdu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan Olgun Minare’nin test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Olgun Minare, kendisi ile aynı ortamda bulunan kişilere çağrı yaparak 1102’nolu numaradan temas birimini aramalarını rica etti.

Olgun Minare’nin paylaşımı şöyle:

“Sevgili dostlarım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Lütfen 11 .12.2020 tarihinden itibaren benimle görüşen aynı ortamda bulunan ve kendisine ulaşılmayan arkadaşlarım dostlarım 1102 nolu numaradan temas birimini aramalarını rica ederim”

17/12/2020 10:20
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TAGS: olgun minare
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