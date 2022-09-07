Hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında seyredecek

08- 14 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu...

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07/09/2022

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Hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 35-38 derece dolayında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

08- 14 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bu sürede bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Hava haftaya pazartesine kadar genellikle açık ve az bulutlu, sonraki günlerde ise öğle saatlerinde parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

07/09/2022 15:51
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TAGS: hava, sıcak, derece, hava durumu
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