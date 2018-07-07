Heyetten sanığa yardım eli…

Gamze PİR BAYKUR

Akdoğan’da Hüsnü Sevdalı’ya ait ambarı açarak içerisinden bisiklet, kaynak makinesi ve ağaç kesme motoru sirkat eden 17 yaşındaki H.T hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Bina açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık H.T 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kararın sonunda ise Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık H.T’ye mahkeme olarak değil bir abi olarak nasihat da bulunarak topluma kazandırmak istedikleri H.T’ye 18 yaşına kadar suç işlememesi halinde ellerinden geldiğince iş imkanı sağlayacaklarının sözünü verdi.

Ambar açarak hırsızlık yapmıştı…

Sanık H.T 2018 yılı Mart ayı içerisinde Akdoğan’da Hüsnü Sevdalı’ya ait ambarın penceresini hasara uğratarak açtıktan sonra ambara girmiş ve içerisinden 1 adet ağaç kesme motoru, 1 adet kaynak makinesi ve 1 adet bisiklet sirkat etmişti. Hüsnü Sevdalı’nın, 19 Mart 2018 tarihinde polise giderek şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatan polis, Akdoğan’da meydana gelen başka bir hırsızlık meselesinden dolayı poliste tutuklu bulunan 17 yaşındaki sanık H.T’yi sorgulamış, sanık H.T ise Hüsnü Sevdalı’nın ambarına girerek hırsızlık yaptığını kabul etmişti. Benzeri suçlardan 16 sabıkası bulunan sanık H.T, 23 Mart 2018 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu.

Eğitimcilere ve ailelere büyük bir görev düşüyor…

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanık H.T’yi aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “Bina açma” suçunun 7 yıla kadar, “Sirkat” suçunun 5 yıla kadar, “Kasti hasar” suçunun 3 yıla kadar, “Mülke tecavüz” suçunun ise 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini belirten Beyoğlu, bu tür suçların mala yönelik suçlar olduğunu ifade etti. Beyoğlu, herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşama hakkına ve herkesin mülkünü geliştirme koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, sanığın işlediği suçların ülkemizde yaygın suçlar olduğunu vurguladı. Sanık H.T’nin benzeri suçlardan dolayı 16 sabıkası bulunduğuna dikkatleri çeken Beyoğlu, sanığın 14-15 yaşlarında başlayan sabıkalarının olduğunu ve sabıka dosyasının kabarık olduğunu vurguladı. Beyoğlu, hem suç artışının önüne geçilmesi hem de genç suçluların topluma kazandırılması için ailelere ve eğitimcilere büyük bir görev düştüğünün altını çizdi. Sanığın ıslahı ve topluma kazandırılması için sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza yerine başka bir ceza verilemeyeceğini belirten Beyoğlu, sanığı 4 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Ağır Ceza Heyetinden örnek davranış…

Kararın açıklanmasının ardından Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, sanık H.T’ye mahkeme olarak değil bir abi olarak nasihat da bulundu ve örnek bir davranış sergiledi. Aksun, sanığa “Sana bir abi olarak konuşuyorum. Çok sabıkan var. Senin yaşındaki gençler başka şeyler yapıyor sen bambaşka şeyler yapıyorsun. Durumun bizi çok üzdü. Kimsenin seni adından başka bir lakapla çağırmasını istemiyoruz. Toplumdan dışlanmanı istemiyoruz. Birkaç güne kadar hapisten çıkacaksın. 18 yaşına kadar her hangi bir suç işlemediğin takdirde sana söz verdiğim gibi hem bir bisiklet hem de elimizden geldiği kadar sana iş sağlayacağız. Lütfen bize bunu başarabileceğin için söz ver. Hiçbir şeye karışma” şeklinde konuştu. Sanık H.T ise bir daha suç işlemeyeceğine dair söz verdi.