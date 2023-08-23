Hindistan'da demir yolu köprüsü çöktü: 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Mizoram eyaletinin Aizawl bölgesinde inşaat halindeki demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 işçi yaşamını yitirdi.

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23/08/2023

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Hindistan'da demir yolu köprüsü çöktü: 17 kişi hayatını kaybetti

ANI News'in haberine göre, eyalet polisi yaptığı açıklamada, olayın Aizawl bölgesinin yaklaşık 20 kilometre uzağındaki Sairang kasabasında meydana geldiğini aktardı.

Polis, inşaatı henüz tamamlanmamış demir yolu köprüsünün çöktüğünü ve ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Olay esnasında inşaat alanında yaklaşık 40 işçinin bulunduğunu belirten polis, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Mizoram Eyaleti Başbakanı Zoramthanga, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki paylaşımında, üzüntüsünü dile getirerek, "Tüm ailelere en derin taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere gelen çok sayıda vatandaşımıza da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

23/08/2023 11:38
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TAGS: hindistan
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