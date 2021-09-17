Hocanın: Puanlamada en güçlü olduğumuz taraflar, atıflar ve uluslararasılaşmadır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Times Higher Education” tarafından hazırlanan listede DAÜ’nün dünya üniversiteler sıralamasında 300 basamak birden yükselerek ilk 500 üniversitenin içine girmesinin kendilerini gururlandırdığını, mutlu ettiğini ama hedefin burada bitmediğini, bu başarıyı daha da yukarıya çekmek için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Hocanın, DAÜ’nün puanlamada en güçlü olduğu ve yüksek puan aldığı kısmın “yayınlardan aldığı atıflar” ve “uluslararasılaşma” olduğunu kaydetti.

Söz konusu başarıda tüm üniversite personelinin ve kendinden önceki rektörlerin de katkısı olduğunu ifade eden Hocanın, herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Aykut Hocanın, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “20 Dakika” programına konuk olarak Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“DAÜ, dünya üniversiteler sıralamasında 300 basamak yükseldi”

Aykut Hocanın, İngiltere'de yayınlanan ve Dünya'da yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan Times Higher Education tarafından hazırlanan listede Doğu Akdeniz Üniversite’nin dünya üniversiteler sıralamasında bir önceki değerlendirmeye göre 300 basamak birden yükselerek ilk 500 üniversitenin içine girdiğini söyledi. Hocanın, DAÜ’nün 501-600 bandının içinde yer aldığını dile getirdi.

“Sıralamaya 2017 yılında dahil edildik”

Aykut Hocanın, sıralamaya 2017 yılında dahil edildiklerini ifade ederek, listeye girebilmek için binlerce üniversitenin birbiriyle yarıştığını dile getirdi. Sıralamaya girebilmek için 4 ana kriter olduğunu anlatan Hocanın, bunların “Eğitim kalitesi”, “Araştırma”, “Atıflar” ve “Uluslararasılaşma” olduğunu vurguladı.

“Kriterlerin oranı var”

Hocanın, kriterlerden de bahsederek, “Son 3 yılda üniversitede en az 1000 yayın yapılması gerekir. Sıralamada yer belirlenirken, ‘Eğitim kalitesi yüzde 30’, ‘araştırma yüzde 30’, ‘Atıflar yüzde 30’, ‘öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası olması yüzde 7.5’ ve ‘endüstriye katkılar yüzde 2.5’ oranında ele alınıyor. Eğitim kalitesi anketlerle belirleniyor. 4-5 bin öğrenci ve akademisyeni memnuniyet anketi yapılıyor. Araştırma konusunda da araştırma sayısı yanında nerede yayınlandığı ve yaptığı etki de önemli” diye konuştu.

“Ülkenin tanınmamış olması sıralamada olumsuz etkiliyor”

Ülkemizin tanınmamış olması ve dünyadaki üniversitelere kıyasla DAÜ’nün çok genç bir üniversite olmasından dolayı bazı puanlamalarda dezavantaj yaşadıklarına da işaret eden Hocanın, “Bu nedenle bazı alanlarda aldığımız puanlar yüksek değil. Güçlü olduğumuz kısım atıflar ve uluslararasılaşmadır. Geçen yıla göre 300 puan ilerleyip 501-600 bandına yerleşmemizin nedeni atıflar, uluslararasılaşma ve yapılan yayınlardır” dedi.

“Sıralamada Northern Cyprus olarak yer alıyoruz”

Sıralamaya Türkiye değil, Northern Cyprus olarak girdiklerine vurgu yapan Hocanın, “Bizden ayrı olarak 800-1000 bandında bir başka üniversitemiz daha var. Bizden daha iyi olan üniversite ise 400-500 bandındaki Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi var. Türkiye’de Çankaya Üniversitesi’nden sonra geliyoruz. Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’yle aynı banttayız. Bizden sonraki bantta Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor” dedi

“Genç üniversiteler arasında ilk 300’deyiz”

DAÜ’nün 1979 yılında ‘yüksek teknoloji enstitüsü’ olarak kurulduğunu ve 1986 yılında geçen yasayla üniversiteye dönüştürüldüğünü ifade eden Aykut Hocanın, “Times Higher Education’ın listesinde 1500’lü yıllarda kurulan ve tüm dünya tarafından tanınan üniversiteler var” şeklinde konuştu

“Sanayi ve meslek odalarına destek sağlıyoruz”

DAÜ’nün sivil toplum örgütleri, sanayi ve meslek odalarıyla işbirlikleri yaptığını ve destek sağladığını anlatan Hocanın, “Üretilen bilginin uygulanmasını sağlamak için teknoparklar kurduk. Öğrencilerimiz, staj ve bitirme projeleriyle bu alanlara katkıda bulunuyor” dedi

“Bilim üretme konularında da çalışmalarımız sürüyor”

Bilim üretme konularında da çalışmaların devam ettiğini aktaran Hocanın, “DAÜ 1979 yılında yüksek teknoloji okulu olarak kuruldu. İnşaat, makine ve elektrik teknisyenliği bölümleri vardı, ardından bu okullar yüksekokul oldu. Fen ve edebiyatın ardından işletme, mimarlık, mühendislik, iletişim fakülteleri kuruldu. Son yıllarda özellikle sağlık, tıp, eczacılık ve diş fakülteleri gelişti” diye konuştu.

“DAÜ’nün KKTC’nin stratejik planının oluşturulmasında da katkıları oldu”

DAÜ’nün yeni çağdaş programları takip ettiğinden bahseden Hocanın, “DAÜ, yükseköğrenim yanında diğer üniversitelerin de alacağı kararlarda rol oynuyor. Yüksek Öğrenim Yasası’ndan önce yasası olan tek üniversitedir. DAÜ’nün KKTC’nin stratejik planının oluşturulmasında da katkıları oldu. İlk ve ortaöğretimde okul binalarının deprem riskleri kontrol ediliyor. Yıkılmasına kadar yapılan öneri ve yaptırımlar oluyor. Belediyelere verilen katkıların danışma ve proje kontrolünü yapıyoruz. Devletin verdiği parayı denetliyoruz. Kamu için yapılan sınavlarda rol alıyoruz” dedi.

“Maaşları devlet ödemiyor”

DAÜ’nün üst yönetimi rektörlük ile vakıf yöneticiler kurulunun uyum içinde çalıştığına vurgu yapan Aykut Hocanın, “Herkes DAÜ’de maaşları devletin ödediğini düşünüyor. DAÜ bütçesine devletin yüzde 1 katkısı var. Geriye kalan gelirler öğrencilerden elde ediliyor. Öğrenci sayısına göre gelirler değişebilir. Stabil olması için çalışıyoruz” diye konuştu. Hocanın, DAÜ’nün altyapısının Türkiye’nin katkılarıyla yapıldığını da kaydetti.

“1200 öğrencinin kaydı yapıldı”

Yüz yüze eğitim hakkında da konuşan Hocanın, “Senato, 1 Eylül’de yüz yüze eğitim kararı aldı. Öğrencilerin ülkeye gelmesi, karantina süreleri, yerleşmeleri ve kayıtları zaman alıyor. 1200 öğrencinin kaydı yapıldı. Elektronik takip sistemi ve diğer kurallarla birlikte gidişata göre gerektiğinde dijital imkanlardan da faydalanarak yüz yüze eğitim yapacağız” ifadelerini kullandı.

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17/09/2021 12:43