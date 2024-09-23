Hristodulidis: “Kıbrıs Sorunu’nda bu hafta somut gelişmeler bekliyorum”

BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Rum Lider Nikos Hristodulidis, bugün öğleden sonra BM Genel Sekreteri Antonip Gıterres tarafından kabul edilecek

Rum Lider, bu hafta Kıbrıs Konusunda somut gelişmeler beklediğini söyledi

Hristodulidis , Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin New York'ta yeniden başlaması için temellerin atılması yönündeki umudunu dile getirerek, bu hedefe ulaşmak için Yunanistan ile işbirliği içinde yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti

Queens, New York'ta gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşma yapan Hristodulidis , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Kıbrıs meselesine ilişkin spesifik gelişmelerin yaşanmasını beklediğini de belirtti.