Hüseyin Melemendi hayatını kaybetti

62 yaşındaki Hüseyin Melemendi 14 Ocak Salı gecesi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, rahatsızlanan Melemendi kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Melemendi’nin bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi ” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam etmektedir.

16/01/2020 15:25