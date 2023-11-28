İBT, 'Yirmibironbeş Treni' oyunuyla Güzelyurt’ta izleyiciyle buluştu

KKTC turnesine çıkan İskele Belediye Tiyatrosu “Yirmibironbeş Treni” isimli oyununu Güzelyurt’ta sahneledi.

Yirmibironbeş Treni oyununu Güzelyurt’ta da tiyatro severlerle buluşturan İBT, 2 Aralık Cumartesi akşamı ise “Komik Para” isimli oyunuyla yine Güzelyurt'ta sahneye çıkacak.

Güzelyurt Belediyesi’nin Kasım 2023- Mart 2024 tarihleri arasında düzenlediği "Bekir Kara 19. Tiyatro Günleri" kapsamında Torgun Orbay’ın yazdığı İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği, oyuncular Bilen Kılıç, Mehmet Külçer ve Murat Sirhan’ın sahneyi paylaştığı, suflözde Ceren Boyacı’nın, ses ve efektte M. Burkay Uzun’un, dekor ve ışıkta Yalçın Arıcı’nın, afiş tasarımda ise Ebru Kırmızı’nın katkı yaptığı “Yirmibironbeş Treni”, izleyiciyle buluştu.

İskele Belediye Tiyatrosu’nun, son oyunu “Komik Para” da Güzelyurt’ta izleyiciyle buluşacak.

Ekip, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da bir kez daha Güzelyurt AKM’de perde diyecek.

İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği, Ray Cooney’in kaleme aldığı, İBT ekibinden Ceren Boyacı, Berna Şipaloğlu, Murat Sirhan, Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Bilal Dericioğlu, Mehmet Külçer, Mertçan Çokaçar’ın aynı sahneyi paylaştığı Komik Para oyununda suflözde Muhterem Hocaoğulları, ses ve Işıkta İrem Yılmaz, dekor ve tasarımda Yalçın Arıcı, afiş tasarımda ise Ebru Kırmızı yer alıyor.

7 Aralık Perşembe günü “Yirmibironbeş Treni” oyunu ile İskele’de, 9 Aralık’ta ise “Komik Para” oyunuyla Girne’de sahne alacak ekip, 15 Aralık’ta İskele AKM’de seyircisiyle buluşarak turneyi tamamlayacak.