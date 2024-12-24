İhsan Nurluöz: Binanın ne kadar usulsüz olduğu raporlarda mevcut

Adıyaman’daki depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz’ün babası İhsan Nurluöz, İsias Otel davasının 6. duruşmasında açıklamalarda bulundu. Nurluöz, binanın usulsüzlüğüne dikkat çekerek, “Binanın ne kadar usulsüz olduğu raporlarda mevcut. Biz de enkazı gördük. Madenciler bile küçük bir delik açamadılar. Gözlemlediğim kadarıyla Türkiye’deki deprem davalarında bu kadar sahtekarlığın yapıldığı başka bir dava yok. Emsal dava olarak, bu davada olası kast çıkmazsa, başka hangi davada çıkacaktır? Vereceğiniz cevabı kaç yıl da olsa, ne benim acımı dindirecek ne de rahatlatacak. Bu enkazda birçok çocuk ve rehberler yardım beklerken, kasa aramaları ne kadar ahlaklı olduğunu size bırakıyorum." dedi.