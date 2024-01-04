İkamet izinsiz 11 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 11 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Diğer polisiye haberler:

Serdarlı-Ulukışla yolunda trafik nedeniyle çıkan kavgada bir kişi darp edildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, M.K. (E-39), dün saat 08.00 sıralarında, Serdarlı-Ulukışla yol kavşağında tehlikeli sürüşle kendi aracını geçtiği ve akabinde de trafik kazası yaptığı gerekçesiyle T.Ç.’yi (E-32) darp etti. M.K. tutuklandı.

-İzinsiz ateşe yasal işlem...

Bahçeliköy’deki arazisinde dün öğleden sonra yetkili makamlardan izin almaksızın otlarla inşaat molozlarını ateşe veren S.Ş.(E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 300 metrekarelik alandaki otlar ve inşaat molozları yandı.

Avla ilgili yasaları ihlal eden 3 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis, avla ilgili yasaları ihlal eden 3 kişiyi tutuklarken bir kişi hakkında da yasal işlem başlattı.

Polis, tutuklananların Serhatköy’de ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlanan Ö.A.(E-38) ve aynı bölgede İ.E.(E-51) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz avlanan A.A. (E-72) olduğunu açıkladı.

Öte yandan sosyal medya hesabından Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde (2 ova tavşanı) görsel paylaştığı tespit edilen Güneşköy’de sakin O.Y. (E-20) hakkında yasal işlem başlatıldı.