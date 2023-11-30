İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 29.11.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.