İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

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30/11/2023

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İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı


Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 29.11.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

30/11/2023 11:49
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TAGS: ikamet, izinsiz, kaçak,
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