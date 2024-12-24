İkamet İzinsiz Bulunan Bangladeş Uyruklu Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı

(Kamalı Haber)- KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Bangladeş uyruklu Rahman Khan dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Aralık 2024 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının ülkesine gitmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 25 Mayıs 2023 tarihinden beri 583 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak, bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Sivil muhaceretten ifade alınacağını kaydeden polis, ihraç işlemleri için de süreye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesinin hasta olduğunu, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.





