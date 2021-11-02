İktidarda değil, parlamentoda bir koalisyona ihtiyaç daha acildir

Faiz Sucuoğlu’nun güçlü taban desteğini, elinde sihirli bir değnekle her şeyi düzelteceğine yoranlar var. Öyle olmayacak. Bu tamamen, Faiz Sucuoğlu’nun önce ülke, sonra insan, sonra parti, en son da kendisini sevmesi ile alakalı bir durum, sadece seçilmekle lider olunmuyor.

Dün sabah hükümeti kurma görevi alan Faiz Sucuoğlu kolları sıvadı. “Aynı şeyleri deneyip, farklı sonuçlar beklemek sadece siyasetçilerin işidir” diye değiştirdiğim meşhur bir laf var. 26’ya dayalı bir hükümet formülü sadece Sucuoğlu’nu Başbakan yapar, ülke sorunlarını çözmez.

Bu ülkenin ihtiyacı olan sadece hükümet değildir. Ona bakarsan şu anda da bir hükümet var. Yine yasa yapamıyor, yine meclis toplanamıyor, yine siyaset urumu rezil- rüsva oluyor, yine azınlık çoğunluğu tepe tepe yönetiyor.

Hep söyledim, anlaşılmadı, yine söylemeye devam edeceğim. Belki olmayacak, ama altını çizmeye devam edeceğim. UBP ve CTP, belki yanlarına HP’yi de alarak, mecliste bir koalisyon yapmak zorundadır. Mecliste, komitelerde, yasa yaparken. Bir daha söyleyim?

Bu parlamento, seçim yasasını yapmak zorundadır. Bu yasa ile seçime gidilmemeli. Belediyeler reformunu 2022’ye bırakmamalıdır. Onca UBP’li CTP’li başka kan ağlar, maaş ödeyemeyenler var. Vergi reformu şart. Kamu reformu kaçınılmaz. Bunun için hükümete gerek yok.

Faiz Sucuoğlu, 26ile bir hükümet kurabilir, ama başbakan olamaz. Tıpkı diğer olamayanlar gibi. Bir taraftan ülkeyi seçime götürecek bir hükümete, diğer yandan da mecliste yasaları yapabilecek bir anlayışa ihtiyaç vardır.

Bu nedenledir ki, ısrarla ve inatla diyorum ki, Faiz bey kısa bir süre etrafındaki “şakşakçıları” unutsun. Odaklansın. CTP’ye “hükümet kurma” değil, ajandasında üzerinde uzlaşılabilir “yasal değişikliklerle” gitsin. HP’yi buna ikna etsin. Milletvekillerini buna konsantre etsin.

Bütçede şu an açık 1 milyar TL. Bırakın Kasım, Aralık, 13’üncü maaşları, Ocak 2022 maaşı da yok. Sadece bu maaşlardaki eksik miktar 1 milyar TL. Borç limitini dolduran, 600 milyon TL borçlanan bir hükümet. Enkaz falan değil, bildiğin kara delik.

Halen “Faiz bey kimi bakan yapacak” kavgası var. Halen, “HP mi olsun, DP mi olsun… İçerden mi desteklesin, dışlardan mı yittirsin” tartışmaları var. Bu ülkenin sorunlarını alıştığımız günlük siyasi kalıplarla çözemeyiz. O zaman Faiz bey Başbakan olur ama lider olamaz.

UBP’de parti meclisi oy sayımı krize döndü. Milletvekili tartaklandı, sayımda ciddi hatalar bulundu, sayıma bazı şahıslar lehine müdahaleler olduğu belirtildi. Sayım için getirilen öğrencilerin adam kayırdığı saptandı. Silbaştan bir sayım gündemde

Pandemiyi dikkate almıyoruz. Dört ucu kaçtı. Denetim de, uygulamalar da taca atıldı. Ekonomiyi ayakta tutalım derken yine başımıza çökecek sistem. O zaman bu yaraları sarmak hiç mümkün olmayacak. Türkiye’de 300 ölü, güneyde 280 vaka var. Şaka değil…

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02/11/2021 08:30