İlden Çimendağ yaşama veda etti

Ülke futboluna çok büyük katkıları olan, Ortaköy Spor Kulübü’ne uzun yıllardır hizmet eden ve camianın önde gelen isimleri arasında yer alan Halil Çimendağ’ın 24 yaşındaki kızı İlden Çimendağ hayatını kaybetti.

İlden Çimendağ’ın cenazesi cumartesi günü defnedilecek. Bir süredir tedavi gören İlden Çimendağ’ın ölümü tüm spor ve eğitim camiasını şok etti. Öte yandan şok ölümün ardından BTM 1.Lig’de yarın oynanacak Tatlısu HOSK – Ortaköy SK maçı da ertelendi. Ortaköy Spor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada “Ortaköy SK’ne uzun yıllardır hizmet eden ve camianın önde gelen isimleri arasında yer alan Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ’ın vefatı sebebiyle ve Ortaköy Yönetim Kurulu ile futbolcularının yarın yapılacak olan cenazeye katılacak olmalarından dolayı karşılaşma bir gün sonraya ertelenmiştir. İlgili karşılaşma 02.12.2018 Pazar günü saat 11.00’de Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda oynanacaktır” dendi.