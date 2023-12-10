İlk Kıbrıslı Türk Havacılar Konferansı GAÜ'de yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi'nde tarihinde bir ilk yaşandı. 6 Aralık Çarşamba günü, saat 10:00-17:00 arasında, GAÜ Spektrum Uluslararası Konferans Salonu'nda düzenlenen İlk Kıbrıslı Türk Havacılar Konferansı büyük bir ilgiyle karşılandı. Girne Amerikan Üniversitesi öğrencileri, okul yönetimi, deneyimli havacılar, pilotlar ve özel davetliler, bu önemli etkinliğin katılımcıları arasındaydı.

GAU, Havacılık Yüksekokulu Direktörü Feride Baykara, Sivil Havacılık Günü'nde, Kuzey Kıbrıs’ta ‘‘İlk Kıbrıslı Türk Havacılar konferansı’’nın GAU yapılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Feride Baykara her zaman böyle yeniliklere açık olduklarını ve her zaman böyle organizasyonlara okul yönetimi olarak destek olacaklarını söyledi.

Feride Baykara Havacılık Yüksek Okul olarak bugüne kadar gelinen noktayı da katılımcılarına aktardı.

GAU, Havacılık Yüksekokulu Direktörü Feride Baykara bölüm olarak günden güne gelişen havacılığı yakından takip ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyleyerek konuşmasının sonunda tum dünyadaki havacıların gunu kutlayarak tüm katılımcılara teşekkür etti.

GAU pilotaj bölüm başkanı Sayın Gönç

Girne Amerikan Üniversitesi olarak düzenlenin bu önemli etkinliğin birincil amacının Kıbrıs Türk Sivil Havacılık tarihine emek ve yön veren değerli konuşmacı ve misafirlerin onore edilerek, onlardan devir alınan bayrağın el birliği ile daha ileri taşınacağını söyledi.

Pilotaj bölüm başkanı Saygın Gönç gelişen havacılığı istatistiki bilgiler ile ortaya koydu.

Saygın Gönç, Kuzey Kıbrıs’ın ilk Pilotaj Eğitim yetkisinin 2015 yılında, Türkiye Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından GAU'nin Uçuş Eğitim Organizasyonuna verildiğini söyledi.

Saygın Gönç okulun pilotaj bölümünde öğrenim gören öğrenciler hakkında da izleyicilere bilgi vererek organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.

Havacı yazar İzzet Derkan, sunumunda konferans ve seminerlerin önemine dikkat çekti. 5 Mart 2009 yılında GAU Milenyum Binası Senato Salonu’nda büyük bir organizasyon yaptıklarını ve bu büyük organizasyona birçok havayolu şirketinin, havacılık derneklerinin, pilotların ve kontrolörlerin katıldığının altını çizdi. Bu organizasyonun sonucunda da deklarasyon yayımlandığını ve hava ulaşımında da birçok konunun yine bu organizasyonda tartışıldığını söyledi. Derkan, seminer ve konferansların büyük önem taşıdığını birçok bilginin, birçok konunun ve geleceğe yönelik birçok kararın bu organizasyonlarda aldığını söyledi. Derkan, bu tip organizasyonların sektörü ilgilendiren paydaşlar için de büyük anlam ifade edildiğini söyledi. Örek olarak Derkan, 2009 yılında bu salonda tartışılan bazı sivil havacılık uygulamalarının Nisan 2022 de uygulamaya girdiğini söyledi.

İzzet Derkan son olarak tarihten ders çıkarılması gerektiğini söyleyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak ‘’geçmişini bilmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur’’ diyerek sivil havacılığın kurucu müdürlerinden olan Turhan Güçlü’yü konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağırdı.

KKTC Sivil Havacılığının 2. Müdürü Turhan Güçlü Sivil Havacılığın Kuzey Kıbrıs’ta birçok zorluklarla mücadele edilerek kurulduğunu. Bunun da tüm teknik ekibin, sivil havacılık yönetiminin birlikte çalışarak başarıldığını söyledi. Ayrı eten Turhan Güçlü konuşmasına şöyle devam etti ‘‘Ercan Havalimanı’nın 3 Şubat 1975 açıldığını, Ercan Tavsiyeli Hava Sahasının ise 21 Mart 1977 de FIR yani hava sahamızı, A01/77 ikincil notamı ile ilan ettik. Bunun yayımını Dışişleri Bakanlığı’na da bildirdik. Ercan Hava Trafik Hizmeti de o yıldan bu yıla sizlerin de katkılarıyla başarılı bir şekilde verilmeye devam etti’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı. Turhan Güçlü konuşma sonunda gün katkı koyan herkese teşekkür ederek tüm havacıların gününü kutladı.

Kıbrıs Türk Havacılık tarihinin ilk pilotu olan Mehmet Hassan Tayyareci’ nin torunu İpek Amber dedesinin yaptıklarından bahsetti. İpek Amber havacılık kaynakları doğrultusunda dedesi Mehmet Hassan Tayyareci; İlk Kıbrıslı Türk Askeri Pilot, İlk RAF (Royal Air Force) yani İngiliz Hava Kuvvetleri’nde uçan Kıbrıslı Türk Pilot, gökyüzünden köyün haritasını çeken İlk Kıbrıslı Türk Pilot ve RAF’dan en çok madalya alan ilk havacı pilot olarak Kıbrıs Türk Havacılık Tarihi’nde yerini aldığını söyledi. İpek Amber ayrı eten güne katkı koyan herkese teşekkür ederek tüm havacıların bu önemli gününü kutladı.

Sivil Havacılık Dairesinin 1974 sonrası kuruluşunda görev alan ilk mühendisler; Özcan Bundak, Rifat Yalınç ve Dinçer Çağın dır.

Özcan Bundak görevi dolayısı ile konferansa katılamadı. Ancak mesai arkadaşları olan Rifat Yalınç ve Dinçer Çağın konferans salonunda hazır bulundular.

Rifat Yalınç ve Dinçer Çağın anılarını paylaşırken resmi olarak aynı tarihte göreve başladıklarını anlattılar. Yeni mezun ancak mesleklerine gönülden bağlı mühendisler olarak hava limanı teknik altyapısının oluşturulmasını büyük bir özgüven ve liyakat ile sağladıklarını anlattılar.

Seyrüsefer Yardımcı Cihazlarının (VOR, DME, NDB) kurulması ve kalibrasyonu sonrası “Hava Trafik Kontrol” merkezinin hayata geçirilmesini sağladılar.

Sivil Havacılık Dairesinin ilk mühendisleri olarak gereksinilen alet ve teçhizatın kısıtlı olmasına karşın özverili çalışmaları ile neredeyse imkansızı nasıl başardıklarını anlattılar.

Takım çalışmasının, birbirine güvenin ve liyakatin önemine vurgu yaparak KKTC Sivil Havacılık sektörüne katkıda bulunmuş olmalarının kendilerini mutlu ettiğinden bahsettiler. İlk mühendisler, kendilerini İLK olmalarından dolayı ayrıca şanslı hissettiklerini aktararak Dünya Sivil Havacılık Gününü kutlamışlar ve bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür etmişlerdir.

Kıbrıs ilk iletme memuru Mehmet Kaptan’nın oğlu Ahmet Kaptan babasının geçmişte yaptıklarından bahsetti. Babasının ilk işletme memuru olmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Ahmet Kaptan kendisinin de uzun yıllar hava trafik yönetim merkezinde hava trafik kontrolörü olarak görev aldığını ve mesai arkadaşları ile çok güzel günlerinin olduğunu sözlerine ekledi. Ahmet Kaptan konuşmasının sonunda güne katkı koyan herkese teşekkür ederek, tüm havacıların gününü kutladı.

Kaptan Mehmet Ertürk Çiçekçi sektöre girmeden önce boş zamanlarında havalimanının yakınına gelerek uçakların iniş ve kalkışlarını takip ettiğini söyledi.

Daha, sonra ise Kaptan Ertürk Çiçekçi KTHY’da basta uçuş gorevlisi (FO) olarak göreve başladığını ve KTHY’nın tavsiyesi sonrası da başka havayoluna geçtiğini sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda Kpt. Ertürk Çiçekçi öğrencilerden gelen soruları cevapladıktan sonra tüm dünyadaki havacıların gününü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Kaptan Bekir Kasapoğlu, havacılık sektöründe KTHY’da uçuş harekât kontrol merkez müdürü olarak görevine başladığını, sonrasında da KTHY’da pilot olarak görevine devam ettiğini öğrencilere anlattı. Bekir Kasapoğlu, 2010 yılından beri ‘’Pegasus Ercan Base’’ deki görevine Ercan Base sorumlusu olarak devam etmektedir.

Kaptan Bekir Kasapoğlu, öğrencilere iş fırsatları hakkında da bilgi vererek havacılığın her alanında büyük bir iş açığı olduğunu anlattı. Kpt. Kasapoğlu Havacılığın Her alanında önümüzdeki 5/10/15 yıllık periyodundaki insan kaynağı talebinin artmaya devam edeceğini ve bu sebeple bu kaynaklara öğrenci yetiştirebilmesi hususunda KKTC de bir Havacılık şurası düzenlenmesini ve ihtiyaca göre de personel yetiştirilmesinin sağlanmasını önerdi. Ayrı eten Kpt. Kasapoglu

güne katkı koyan herkese teşkkür ederek ‘‘Dünya Sivil Havacılık Günü’’ ü kutladı.

Kaptan Akay Yılmaz başta KTHY’da göreve başladığını ancak tavsiyesi sonrası başka bir havayolu şirketine geçtiğini söyledi. Kpt.Akay Yılmaz öğrencilerle sohbeti sırasında havacılıktaki iş fırsatlarına da değindi. Kpt.Akay Yılmaz başarıya ulaşmanın yolunun çalışmakKpt.Akay Yılmaz konuşmasının sonunda tüm dünyadaki havacıların günü kutlayarak sunumuna son verdi.

KTHY’nın eski kabin amirlerinden Didem Gürsoy Savim ise, KTHY’nın öneminden bahsetti. Milli havayolu ve bayrak taşıyıcısının bir ülke turizmi, ekonomisi, havacılıkta temsili için büyük önem arz ettiğinden bahsetti. 1975-2010 yılları içerisinde faal olan KTHY ile ülke adına büyük işler başarıldığını ve bu şirketin uluslararası alanda gerek ICAO, gerekse IATA tarafından tescilli olarak bilindiğini ve 2002 yılında da KTHY ‘’en güvenli havayolu’’ seçilerek bu başarının perçinlediğini sözlerine ekledi. Didem Gürsoy Savim, KTHY’da uzun yıllar görev yaptığını ve çok güzel anılarının olduğunu sözlerinin sonuna ekledi. Didem Gürsoy Savim güne katkı koyanlara teşekkür ederek tüm dünyadaki havacıların gününü kutladı.

İlk yamaç pilotu Özgür Gökaşan işi dolayısı ile konferansa katılamadı ancak Özgür Gökaşan bir tanıtım filmi göndererek öğrencilere yamaç paraşüt uçuşlarının ve pilotluğunun içeriği hakkında bilgi verdi.

Özgür Gökaşan Kuzey Kıbrıs Havacılığının gelişimi için birçok faaliyetler gerçekleştirdiğini filmde izleyicilere anlattı. Gökaşan havacılığın büyük özveri, fedakârlık ve azim istediğini vurgulayarak bu sektörün her geçen gün gelişime açık olduğunu anlattı.

İlk yamaç pilotu Özgür Gökaşan filmin sonunda tüm dünyadaki havacıların gününü kutlayarak güne katkı koyan herkese de teşekkür etti.