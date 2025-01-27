İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bir programda Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın, İmamoğlu'nu ifadeye çağırdığı öğrenildi.