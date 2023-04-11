İncirli: Kıb-Tek’in özelleştirilmesine her zaman karşı durduk

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin çeşitli güncel konuları dile getirdiği konuşmalarla sürüyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Dün Başka, Bugün Başka” konulu güncel konuşma yaptı.

Gardiyanoğlu, CTP’nin hükümette olduğu dönemlerden örnekler vererek, “Dün başka, bugün başka diyenler geçmişi unutmayacak….” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji açılacağında CTP’nin ortalığı yıktığını ancak açılışı CTP’nin Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu’nun yaptığını söyleyerek, “Bugün yeni İlahiyat Koleji'ni eleştiriyorsun ama kurdeleyi yarın sen keseceksin Sayın Şahiner…” ifadelerini kullandı.

Sadık Gardiyanoğlu, “Biz bu toplumda bilinçli siyaset yapıyoruz. En büyük farkımız bu… ” diye konuştu.

Elektrik kesintilerinden muhalefeti sorumlu tutan Gardiyanoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı.

AKSA’ya işaret eden Gardiyanoğlu, “15 yılda AKSA’ya 420 milyon dolar ödenmesine sebep olan sizsiniz… Esas rantçı sizsiniz” ifadelerini kullandı.

-İncirli: "Eski defterlerden size ekmek çıkmaz"

CTP’nin Grup Başkanı Vekili olarak söz alan Sıla Usar İncirli, UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nu yanıtlayarak, röportajlara göre değil, resmi belgelere göre konuştuklarını söyledi.

İncirli, “Eski defterleri karıştırdılar, karşımıza geldiler. Size buradan ekmek çıkmaz” diyerek Gardiyanoğlu’nu eleştirdi.

Yerinden söz alan Gardiyanoğlu, evraklarla konuştuğunu ifade ederek, İncirli'ye “Geçmişinizden utanmayın” ifadelerini kullandı.

Sıla Usar İncirli de, Kıb-Tek’in özelleştirilmesine her zaman karşı durduklarını belirterek, dönemin Başbakanı İrsen Küçük’ün elektrikle ilgili protokol imzaladıktan sonra CTP’nin iktidara geldiğini ancak Özkan Yorgancıoğlu’nun kurumun özelleştirilmemesi için gerekli istişareleri yaptığını söyledi.

Usar, kendi dönemlerinde 162 bin sayaç takıldığını, Kıb-Tek’in tahsilat oranını yüzde 60’tan yüzde 98’e çıkardıklarını, kurumun zarar ettiği durumu ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Usar, “İşinizi doğru yaparsanız kimse sizi bir şey yapmaya zorlayamaz. Önemli olan bu ülkenin kurumlarının yaşayabilmesidir. Protokollere giren konuların ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmesidir” dedi.

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11/04/2023 14:27