İngiltere ile AB arasında uzlaşma sağlanamadı, görüşmeler devam edecek

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki çıkış anlaşması görüşmelerinde pazar günü sonuca varılamadı. İki taraf "görüşmelerin devam etmesi" konusunda uzlaştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmeler için "yapıcı" ifadesini kullanırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson "anlaşmasız çıkış yüksek olasılık" dedi.

AB ile İngiltere'nin Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) sonrası ticaret anlaşması için yaptığı görüşmelerde pazar günü de bir sonuca ulaşılamadı.

Pazar sabahı telefon görüşmesi yapan Johnson ve von der Leyen, "görüşmelere bir süre daha devam edeceklerine" dair bir ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, ikilinin çözülemeyen büyük sorunları görüştüğü belirtildi.

İngiltere, AB'den 31 Ocak 2020'de resmen ayrıldı. Ancak ikili arasındaki ticaret anlaşmalarının Brexit sonrası döneme uygun hale getirilmesi için 31 Aralık 2020'ye kadar süre tanınmıştı. Pazar günü, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine yönelik kararın alınması için son gündü.

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13/12/2020 22:02