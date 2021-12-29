İngiltere ve Fransa'da vaka rekoru kırıldı

Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle, Avrupa'da birbiri ardında vaka rekorları kırılıyor. İngiltere ve Fransa'da salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

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29/12/2021

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İngiltere ve Fransa'da vaka rekoru kırıldı

Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle, Avrupa'da birbiri ardında vaka rekorları kırılıyor. İngiltere ve Fransa'da salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 129 bin 471 Covid-19 vakası tespit edildi.
Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka oldu.

Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamıyor. Buna rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık rekor vaka sayısı geçildi.

OMİCRON VARYANTI 177 BİN 201'E ÇIKTI

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 17 bin 269 vaka sayısının görülmesiyle Omicron vaka sayısı 177 bin 201'e çıktı. Ancak Galler'in Noel ve resmi tatiller nedeniyle bildirimde bulunmaması ve İskoçya da artık haftada bir açıklama kararı aldığı için toplam Omicron varyantı vaka sayısı tam olarak bildirilemedi.

Öte yandan hastanedeki hasta sayısı, bir gün içinde yaklaşık 1000 artarak 8 bin 474'ten 9 bin 546'ya çıktı. Geçen haftaya göre artış olsa da salgının zirvesinde görülen 34 bin hasta sayısının çok gerisinde kalındı.

İngiltere'de hükümet, dün artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

FRANSA'DA VAKA REKORU

Fransa’da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 Covid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.

Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık’ta aşmıştı.

Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan Covid-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento’da görüşülecek.

29/12/2021 09:08
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TAGS: İngiltere, Fransa, vaka, rekor, omıcron,
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