İnşaat ve Lağım Atıkları Halkı İsyan Ettirdi

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18/11/2024

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İnşaat ve Lağım Atıkları Halkı İsyan Ettirdi

Boğaziçi (Laphetos) köyünün arka kısmında bulunan alan büyük bir çöplük haline döndürüldü.

Bölgedeki inşaatların atıklarının yanı sıra, lağım sularının da bölgeye dökülmeye başlanması köy halkını tedirgin etti. Haber Kıbrıs aracılığı ile yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, “Bölgenin çöplüğü bizim köyümüz değiş. Büyük bir ayıp yanında, inanılmaz bir çevre felaketi de yaşanıyor. Bir an önce yetkili kesimlerin adım atarak bu pisliğe son vermelerini bekliyoruz” denildi

18/11/2024 16:53
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TAGS: İnşaat, Lağım Atıkları
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