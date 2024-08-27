İnşaatın üçüncü katından düşen 15 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı
27/08/2024
Dikmen’de sakin 15 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın, Dikmen’deki bir inşaatın üçüncü katından düşerek yaralandığı ve yoğun bakıma alındığı kaydedildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Ahmet Yıldız’ın temizlik yaparken dengesini kaybederek zemine düştüğü, ailesi tarafından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatasında çatlak teşhisi konulduğu belirtildi.
Açıklamada, Ahmet Yıldız’ın yoğun bakım servisinde müşahede altında olduğu, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
27/08/2024 15:35