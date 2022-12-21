“İnsan hakları ihlali olarak tepki gösterilmesi manidar”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının, Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesine, AB projeleri kapsamında finanse edilen bazı örgütlerin, ‘insan hakları ihlali’ olarak tepki göstermelerinin manidar olduğunu” kaydetti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, bu örgütlerin, Annan Planı’ndan sonra BM ve AB tarafından verilmiş olan sözlere rağmen Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonlar ile tam bir insan hakları gaspı olan adaletsizliğe bu kadar tepki göstermiş olsalardı Kıbrıs sorununun çözümlenmiş olacağını savundu.

Hasan Yılmaz Işık, “Kıbrıs Türk halkının, 1983 yılında ilan ettiği ve 39 yıldır varlığını sürdüren KKTC’nin tanınması için uluslararası hukuk ve insan hakları yoktur da bir muhtar adaylığı için mi vardır?” diye sordu.

Kanlı Noel’in 59’uncu yıl dönümünde şehitleri rahmetle anan Işık, derneğin, “barış” safsataları ile Kıbrıs Türkü’nü “bağımsızlık” dışında bir kez daha Rum ve Yunan insafına terk edecek, her türlü süreci “insan haklarına” aykırı bulduğunu ifade etti. Işık, “bunun AİHM kararları ile 2011, 2014 ve 2020 yıllarında da tescil edildiğini” belirtti.

Işık, barışın, ancak insana ve insan haklarına saygılı olanlar ile yapılabileceğini bir halka soykırım yapmış bir Rum ve Yunan ile bunun asla mümkün olamayacağını kaydetti.

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21/12/2022 17:45