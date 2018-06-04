İpekdal: Xanax KKTC'nin yasal uyuşturucusudur

Nöroloji Uzmanı Dr. İlker İpekdal Xanax adlı ilaç konusunda kamuoyuna önemli uyarılarda bulundu.

İpekdal'ın açıklaması şöyle:

"Bir nöroloji uzmanı olarak iddia ediyorum ki, KKTC'de yeşil reçete sadece göstermelik uygulama olup, hiçbir sağlık bakanının ya da ilaç eczacılık dairesi yetkilisinin üstesinden gelebileceği bir konu değildir, olamaz... Fotoğrafta, Xanax'ın (kendi deyimimle KKTC'nin yasal uyuşturucusunun), firma tarafından yazılan prospektüs bilgisi yer almaktadır. Dikkatli incelendiğinde, Xanax bir depresyon tedavi edici ilaç olarak önerilmemekte, depresyona eşlik eden kaygı durumlarının tedavisinde, doktor kontrolünde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Üstelik ilacın kullanım süresinin, ilacı kesme süresi de dahil olmak üzere, 12 haftayı yani 3 ayı geçmemesi önerilmektedir. Gelelim KKTC'deki uygulamaya: Xanax bir uyku ilacı gibi kullanılmaktadır. Xanax, özellikle davranış bozukluğu sergileyen demans (bunama) hastalarını sakinleştirmek için kullanılmaktadır. Xanax, hastanede uyuyamayan, endişe kaygı, yaşayan hastalara hemen verilebilmektedir. Xanax'ı aylardır, yıllardır (15 yıldır kullanı bilirim) kullanan/kullandırttırılan kişiler mevcuttur. Xanax, tüm hekimler tarafından yazılmakla birlikte, ne ironik ve de komiktir ki, yazdığımız yeşil reçetelerimizde ''tanı'' kısmı, yani ilacın neden yazıldığı bile mevcut değildir. Yani Xanax'ın KKTC'de ne amaçla hastalara yazıldığına dair bir çalışma asla yapılamaz. Xanax bu yüzden, KKTC'nin ''en yasal uyuşturucusudur!'' Diğer taraftan, henüz ne sağlık bakanlığının ne de ilaç eczacılık dairesinin bildiği bir konu var. LYRICA. Nedir Lyrica? Duyu sinirlerimizin ürettiği yoğun ağrıyı baskılamak için kullanılan bir ilaç. Reçetesiz bile satılıyor KKTC'de. Üstelik, manava gider gibi gidiyor kişi (hasta değil) eczaneye ve taneyle, blisterle alıyor. Parası kaç tanesine yeterse o kadar alıyor. Bu ilaç ne işe yarıyor başka? Alkolle birlikte alındığında harika kafa yapıyor, kişi adeta zum oluyor. Kısa yoldan, hiç yaşamadığı deneyimleri yaşıyor. Üstelik sadece herhangi bir eczaneye girip alması yeterli. Eşi eczacı olan bir vatandaş olarak şahit olduğum durumlardan bazıları. Özellikle geceleri geliyorlar almaya. Eczacıların en savunmasız olduğu saatlerde. Eczacı sıkıysa vermesin, korkarak vermek zorunda kalıyor. Belli ki Lyrica'yı talep eden kişi o gece birşeyler yapacak. Özellikle üçüncü ülke vatandaşları yoğun olarak kullanıyor. Bir bakıma bazıları ne idüğü belirsiz insanlar. Eczacılar çoğu zaman tedirgin ama seslerini bu konuda duyan yok. (Yeri gelmişken, bu ülkede eczacının can güvenliği yok. Kontrole tabi ve kontrole tabi olması gereken ilaçlarla ilgili ciddi, sıkı, ''devlet gibi'' bir önlem alınmadığı takdirde, bu ülkede bir eczacının, kontrole tabi ilaç yüzünden darp edilmesinin ya da yaralanmasının yakın olduğunu iddia ediyorum.) Neremiz doğru ki denilebilir. Ancak, kontrole tabi ilaçların uygulamadaki başıboşluğu, hali hazırda birçok sağlık sorunlarına yol açtığı gibi, adli olayların (dereboyundaki alkol+xanax lı kazayı hatırlayalım) zeminini de teşkil etmeye devam edecektir. Devlet kontrole tabi ilaçlar konusunda ciddiyetini derhal ortaya koymalıdır. Net olmalıdır. Sağlık bakanlığının önderliğinde, kttb, ilaç eczacılık dairesi hep birlikte, yeni bir kontrole tabi ilaç listesi oluşturulmalı, listeler her doktora iletilmeli, yeşil reçetenin matbu şekline tanı bölümü mutlaka ilave edilmeli, kontrole tabi ilaçların reçetesiz verilmeyeceği eczanelerin görünen yerlerine türkçe ve ingilizce asılarak suistimal etme eğiliminde olan kişiler için caydırıcılık sağlanmalıdır. Aksi takdirde, Xanax, Lyrica ve daha nice tablet ve şuruplar, manşetlerde adları anılmasa da etkileri ile konuşulmaya devam edecektir. Saygılarımla."