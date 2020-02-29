İran'dan tedirgin eden corona virüs açıklaması

İran'da 100 milletvekiline corona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı son olarak, bir günde 295 yeni vaka ve 9 ölüm olduğunu açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki son corona virüs sayılarını paylaştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada; son bir günde 9 kişinin virüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirdiği, 205 yeni vakanın olduğu ifade edildi.

Son verilerle birlikte İran'da ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Ülke genelinde enfekte vaka sayısı ise 593 oldu.

5 MİLLETVEKİLİNE DAHA BULAŞTI

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan corona virüsü testinde 5 milletvekilinin corona virüsüne yakalandığını söyledi.



Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin corona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.



İran Sağlık Bakanlığı corona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde corona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.

29/02/2020 16:35