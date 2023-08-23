İş insanı Süleyman Ümit Onan hayatını kaybetti

Onan'ın ölümü ülkede büyük üzüntüye neden oldu.

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23/08/2023

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İş insanı Süleyman Ümit Onan hayatını kaybetti

Onan Ltd ve Onan SU Frozen Foods LTD'in kurucusu saygın  iş insanı Süleyman Ümit Onan hayatını kaybetti. 

Sevilen iş insanı Süleyman Ümit Onan'ın ölümü ülkede büyük üzüntüye neden oldu..

Süleyman Ümit Onan, 25.08.2023 Cuma günü İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek

Haber Kıbrıs olarak Onan ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Süleyman Ümit Onan Eski Cemaat Meclisi üyelerinden ve görüşmecilerden Ümit Süleyman Onan'ın oğlu idi.

Süleynman Ümit Onan evli ve iki çocuk babası idi.

23/08/2023 11:55
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TAGS: Süleyman Ümit Onan, yaşam, haber, kktc, Ümit Süleyman Onan
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