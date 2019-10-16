İş kazası: 9 buçuk metre yükseklikten düştü

Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde bugün saat 09.45 sıralarında, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan İsa DADÜK (E-44), inşaatın üçüncü katında kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9.5 metre yükseklikten düşerek ağır sekilde yaralandı. Olayda yaralanan İsa DADÜK kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

16/10/2019 14:33