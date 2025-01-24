İSG-BİR: ''Yangın güvenliği her alanda hayati bir gereklilik''

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) yangın güvenliğinin, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) açısından büyük önem taşıdığını bildirerek, yangın güvenliğinin eksik olmasının sonuçlarının telafi edilemeyeceğini kaydetti.

İSG-BİR’den yapılan yazılı açıklamada, yangın risklerinin, sadece işyerlerini değil, kamu binaları, konutlar, okullar, hastaneler ve toplu yaşam alanlarını da tehdit eden ciddi tehlikeler arasında olduğuna dikkat çekilerek, bu nedenle, tüm yaşam alanlarında yangın güvenliği tedbirlerinin alınmasının hayati bir gereklilik olduğuna işaret edildi.

-“Yangın güvenliği İSG kapsamında değerlendirilmelidir”

İSG mevzuatına göre, işverenler ve bina yöneticilerinin, çalışanlar ve bina sakinlerinin güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatılan açıklamada, yangın güvenliği tedbirlerinin, öncelikle risk değerlendirmesi yapılarak başladığı ve buna uygun yangın önleme stratejileri geliştirildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Bu kapsamda; yangın risk analizi yapılmalı, Yangın söndürme ekipmanları (yangın söndürücüler, yangın dolapları, otomatik söndürme sistemleri) uygun şekilde yerleştirilmeli ve bakımları düzenli olarak yapılmalı, yangın algılama ve alarm sistemleri etkin bir şekilde çalışmalı, çalışanlara ve bina sakinlerine yangın güvenliği eğitimleri verilmeli, acil durum eylem planları hazırlanmalı ve tatbikatlarla test edilmelidir.

Yangın güvenliği konusunda İSG uzmanlarının rolü oldukça kritiktir. İSG uzmanları, işletmelerde ve diğer yaşam alanlarında risk analizleri yaparak yangın tehlikelerini belirlemekte ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, çalışanlara ve bina sakinlerine eğitim vererek farkındalığı artırmak, acil durum prosedürlerini oluşturmak ve uygulamalarını denetlemek gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

İSG uzmanları, yangın güvenliği ekipmanlarının uygunluğunu kontrol etmek, mevzuata uygunluğunu denetlemek ve acil durum senaryoları üzerinde çalışmalar yürütmekle yükümlüdür.”

-“Yangın güvenliğinin eksik olmasının sonuçları telafi edilemez”

İSG-BİR açıklamasında, yangın güvenliği tedbirlerinin ihmal edilmesinin, çeşitli kaza ve felaketlere yol açabileceği, yangınların, can kaybının yanı sıra büyük maddi zararlar da doğurabileceği belirtildi.

Açıklamada, yangınların, işletmelerin ve diğer yaşam alanlarının faaliyetlerine ara vermesine ve itibar kaybına neden olabileceği gibi hukuki süreçleri de beraberinde getirebileceğine de dikkat çekildi.

Yangın güvenliğinin, iş sağlığı ve güvenliğinin en temel unsurlarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, tüm yaşam alanlarında bu konuda gerekli tüm önlemlerin alınarak hem insanların can güvenliğini sağlamak hem de maddi kayıpların önünü geçmenin kritik bir gereklilik olduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm işletmelerin ve bireylerin yangın güvenliği konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve bilinçli bir yaklaşım sergilemesinin, güvenli bir yaşam ortamı oluşturmanın temel adımlarından biri olduğu da hatırlatıldı.