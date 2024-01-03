İsias otel sahibi Bozkurt: Bana atılan iftiralar tamamen asılsız

İsias Otel davası duruşmasında ifade veren sanıklardan otel sahibi Ahmet Bozkurt, kendisinin müteahhit değil iş insanı olduğunu ve binasında söylenenleri yaptığını savundu. Bozkurt, “Kolon kesilmesi söz konusu değil” dedi.

Bozkurt savunmasında, "Bana atılan iftiralar tamamen asılsız. Beni çekemeyenlerin iftiraları. O kadar özen gösterdiğim otelimi karaladılar. Tüm aileme iftira attılar. Hiçbiri gerçek değil. Usulsüz yapılan hiçbir şey yok.Bu şiddette bir deprem olmasaydı otelim ayakta kalırdı... Demir kesilmesi yok. Ben asla öyle bir cahillik yapmam... Benim otelimin enkazı alel acele yerinden kaldırıldı. Delilleri ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ben suçlu değilim üzgünüm... Suçluysam pişman olurum suçlu değilim pişman da değilim...Ama üzgünüm ve kahrolmuş durumdayım...Kusurum olsaydı mahkeme karşısında olmazdım....En sağlam projeler hazırlandı. Biz işimizi kusursuz yaptık. Ama asrın felaketi oldu. Yıkılan diğer binalar gibi benim de otelim yıkıldı. Benim kolon kesmem için aklımı yemem lazım. İnsan hiç kendi yaşadığı evinin ofisinin kolonunu keser mi? Otelimde kalanlar benim misafirlerimdi... En az evlatlarım kadar önemliydi...Ben suça karşıyım. Hukuku bilirim ve saygılıyım..." dedi.