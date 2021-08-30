Işık Kitabevi “Kitap Günleri” Bugün Başlıyor

Işık Kitabevi’nin bu yıl “Kitap Günleri” formatında yapılacağı etkinlik bugün başlıyor.

Işık Kitabevi’nin, Lefkoşa Işık Kitabevi terasında düzenleyeceğini duyurduğu “Kitap Günleri” bugün başlayıp, 11 Eylül’de sona erecek.

Kitabevinden yapılan açıklamada, pandeminin boyutu dikkate alınarak, geniş kapsamlı bir “33’üncü Kitap Fuarı” yerine, daha dar kapsamlı “Kitap Günleri” etkinliği düzenleme kararı alındığı, belirlenen tarihler arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceği ve kitaplarda indirim olacağı ifade edildi.

ONUR ÖDÜLLERİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİN

Açıklamada, fuar kapsamında verilen Onur Ödülü’nün bu yıl toplum sağlığı alanında ağır sorumluluk üslenen tüm doktorlar adına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ve yüksek risk altında çalışan hemşireler adına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne verileceği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile ortak verilen “Edebiyat Hizmet Ödülleri’nin” ise yazar Özden Selenge ve şair - öykücü M. Kansu’ya verileceği belirtildi.

3 PANEL

Ödül töreninin pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılma gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, kitap günleri boyunca siyasal gelişmeler ve pandeminin farklı boyutlarını konu alan 3 farklı panelin de düzenleneceği kaydedildi.

Tüm panellerin saat 20.00’de başlayacağı “Kitap Günleri” programı şöyle:

“30 Ağustos: Onur ve Edebiyat hizmet Ödülleri’nin takdim edilmesi, müzik dinletisi (Ezgi Bertiz, Nilay Derviş, Hasan Rahvancıoğlu, Sude Koç, Yena Hacışevki)

2 Eylül: Panel: Küreselden Yerele Pandemi Yönetimi (Konuşmacılar: Özlem Gürkut, Sıla Usar, Jale Refik Rogers, Mertkan Hamit)

6 Eylül: Panel: Kıbrıslı Türkler Kayıp Özne mi? - KKTC-TC İlişkileri (Moderatör: İlksoy Asım, Konuşmacılar: Ali Baturay, Yonca Özdemir, Berkan Tokar)

9 Eylül: Panel: Pandemide Eğitim Nereye? (Konuşmacılar: Ahmet Güneyli, Mehmet Hasgüler, Burak Maviş)”

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30/08/2021 11:36