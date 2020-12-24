Isınmak için yaktıkları mangal öldürdü!

Gönyeli’de dün saat 23:30 sıralarında, sakin Abdoulaye YANSANE (E-34) ve Bangaly CONTE (E-30) kalmakta oldukları ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Bahse konu şahısların vücudunda yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Yapılan soruşturmada adı edilenlerin muhtemelen ısınmak için oda içerisinde yakmış oldukları mangal kömüründen çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilmektedir. Bahse konu şahısların kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsilerinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

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24/12/2020 12:29