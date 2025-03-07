İskele’de kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

İskele’de, dün, bir site içerisinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kaza yapan araçta yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve öğütücü bulundu.

Polis basın bültenine göre, kazaya methaldar araç sürücüsü C.M.(E-23) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen K.C.Ö.(E-23) tutuklandı.

- Alkollü genç iki kişiyi bıçakla yaraladı

Haspolat’ta bir öğrenci yurdu içerisinde, dün, 122 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.Ç.(E-19) yurt görevlisinin kendisine giriş kapısını açmadığı gerekçesiyle, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallayıp yurt görevlisi W.C’yi (E-22) sol el parmakları arasından ve konu bıçağı elinden almaya çalışan diğer görevli İ.H.O’yu (E-19) ise sağ el parmaklarından yaraladı.

W.C. ve İ.H.O. kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Zanlı M.Ç. tutuklandı.

- Girne’de araç içerisinden hırsızlık

Girne’de, dün, D.Ç.Y.(K-42) ve T.Y’nin (E-48) müşteri olarak bulundukları bir şahsın kullanımındaki taksi aracın arka koltuğunda bulunan ve araç sürücüsüne ait olan el çantası içerisindeki para cüzdanı ile birlikte 400 ABD Doları ve 4 bin 800 TL nakit para ile çantadaki muhtelif eşyaları çaldıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- KKTC'de ikamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

- Yetkili makamdan izinsiz emlakçılık yapmak… Bir tutuklu

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir şirketin yetkili makamdan izinsiz olarak emlakçılık yaptığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi H.K.(E-39) tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.