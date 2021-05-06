İsmail Balaban'ın yakın arkadaşı nişan krizinin içyüzünü anlattı

Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan yarışmacılar ailesiyle iletişime geçmiş, Gönüllüler takımından İsmail Balaban, annesiyle konuştu.

İsmail Balaban ile anne Gülsüm Balaban'ın telefon konuşması magazin gündemine bomba gibi düştü.

"BIRAKIP GİTTİĞİN KIZ GİBİ DEĞİL"

İsmail'in annesi Gülsüm Balaban telefonda, "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

Survivor İsmail Balaban, yarışmasına zor günler geçirmesine neden olan konuyla ilgili Acun Ilıcalı'nın tavsiyesi üzerine nişanlısı Gamze Atakan ile konuşmayı kabul etti.

"BEN SENİN BIRAKIP GİTTİĞİM GAMZE'YİM"

Gamze Atakan, İsmail Balaban'a konuşmasında, "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. 'Nişanlı olduğun için SMS gelme' gibilerinden olaylar döndü.

Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun ben de yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan" dedi.

"ANNEM SAÇMA BİR KONUDA SİTEM ETMEZ"

Balaban ise, "Öyle bir şey düşünsem burada senin adını geçirmem. Annem nereden bunları anlayacak. Annem bunun muhakemesini yapmaz. Annem saçma bir konudan sitem edeceğini sanmıyorum. Annem sudan sebeplerden böyle bir şey demesi bana hiç mantıklı gelmiyor. Detayını annemle konuşmam lazım" karşılığını verdi.

Survivor İsmail Balaban'ın nişan krizinin yankıları sürerken, ünlü ismin yakın arkadaşı N.Y., Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'ya konuştu.

"GÖRÜCÜ USULÜYLE NİŞANLANDILAR"

İşte Balaban'ın arkadaşı N.Y.'nin konuyla ilgili iddiaları...

"İsmail ile uzaktan akrabası olan Gamze görücü usulüyle nişanlandı. İsmail, evlilik için hazır olmasa da anne ve babası artık bir torun sevmek için Gamze'yle nişan yaptı.

İkisi arasında yaş farkı var, Gamze biraz toy. Aradaki sorun Gamze'nin dediği gibi SMS meselesi değil. Anne köyde yaşayan ve hiç 'Survivor' izlememiş biri olarak yarışmanın formatından habersiz, Gamze'yle SMS konusunda hiçbir konuşma yapmadan girdi bu konuya.

Gamze'yi kendi bulduğu için yarışmaya gönderirken bile oğluna, 'Aman oğlum oralarda sakın kimseyle yakınlaşma sen nişanlısın' gibi telkinlerde bulundu. Anne o konuşmada kendi bulduğu kız için ben tanıyamamışım diye yakındı.

İsmail'in de şaşırması bu yüzden. 'Annem kendisi buldu, istedi, her şey iyiydi, ne oldu acaba?' diye düşünüp, kafasına taktı. Gamze'nin SMS açıklamasını İsmail o yüzden mantıksız buldu, inanmadı.

"İSMAİL ATAR NİŞANI"

İsmal'in orada başka bir kızla yakınlaşması halinde, dönüşte hapisten yeni çıkan babası ve kendisinin ona neler yapacağı üzerine anne Ümmü Gülsüm'e söylediklerinden sonra aileler arasında ipler koptu. Anne, Gamze'yi sildi ve 'İsmail kiminle isterse onunla evlensin, artık karışmayacağız' dedi. İsmail dönünce annesini dinleyip, atar nişanı.







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06/05/2021 14:15