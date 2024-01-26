İspanya yüksek sıcaklıkların etkisi altında...

İspanya meteoroloji servisi, yılın bu dönemi için anormal derecede yüksek olan sıcaklıkların İspanya'nın birçok bölgesinde hafta sonu boyunca devam edeceğini açıkladı.

Ülkede etkisini hissettiren sıcaklıklar nedeniyle, sahil bölgelerinde yaşayanlar güneşlenmek ve hatta yüzmek için plajlara akın etti.

Meteoroloji ajansı AEMET, Güney Avrupa'yı etkileyen yüksek sıcaklıkların, daha güneyden sıcak hava kütlesi taşıyan bir antisiklondan kaynaklandığını bildirdi. Ayrıca, havanın bulutsuz olmasının da sıcaklıkları artırdığı ifade edildi.

İspanya ve Avrupa'nın diğer bölgeleri bir önceki hafta dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisi altındaydı.

- Son 20 yılın en yüksek sıcaklıkları

AEMET sözcüsü Marcelino Nunez, geçtiğimiz hafta birçok kentin yılın bu zamanları için 20 yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek sıcaklıklara ulaştığını söyledi.

Dün İspanya'nın doğusundaki Chelva kasabasında sıcaklıklar 29.6 santigrat dereceye kadar çıktı.

Meteoroloji servisine göre, en düşük ve en yüksek sıcaklıklar mevsim normallerinin ortalama 5-10 santigrat derece üzerinde seyrediyor.

Nunez, mevcut yüksek sıcaklıkların uzmanların iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiği, giderek daha sık görülen olağandışı yüksek sıcaklık dönemleri trendini takip ettiğini ifade etti ancak konuya ilişkin araştırmaların henüz tamamlanmadığının altını çizdi.