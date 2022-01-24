İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar saat 18:00'e kadar durdurulurken, birçok uçak piste inmek için bekletiliyor.

Yerde bekleyen uçaklar motor kapatırken, pist temizlenene kadar operasyonlara ara verildi.

Hava durumunun gidişatına göre uçakların başka pistlere indirilmesi de söz konusu olabilir.

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

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24/01/2022 13:55