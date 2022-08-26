İşte Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu.



Temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri de belli oldu.

Oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Medipol Başakşehir, Fiorentina, Hearts, FK Riga



B Grubu: West Ham, Steaua Bükreş, Anderlecht, Silkeborg



C Grubu: Villarreal, Hapoel Be'er Sheva, Austria Wien, Lech Poznan



D Grubu: Partizan, Köln, Nice,



E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro



F Grubu: Gent, Molde, Shamrock, Djurgardens



G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Demir Grup Sivasspor, Ballkani



H Grubu: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik



TURNUVA FORMATI NASIL?

Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.



FİNAL MAÇI PRAG'DA

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

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26/08/2022 16:16