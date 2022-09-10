Uzmanlar anne karnındayken bebeklerin ışığı ayırt ettiğini söylüyor ancak gerçek anlamda görmenin doğumdan bir süre sonra başladığı aktarılıyor. Peki bebekler tam olarak ne zaman görmeye başlar? İşte bebeklerde görme gelişimiyle ilgili merak edilenler...

Yeni doğan bebek, anne karnında başlayan gelişimine doğumdan sonra da devam eder. Bebek dünyaya gelişinin ardından günlük olarak birçok fiziksel beceri kazanır. Yeni doğduğu ilk günlerde gözleri açık olsa bile etrafını ve nesneleri algılayamaz.

Bebeğin fiziksel becerilerinden görme becerisi ve belirginleşmeye başlayan göz rengi doğumdan bir süre sonra şekillenir.

Bebek ilk doğduğunda aydınlığı ve karanlığı ayırt edebilir hatta net olmasa bile 15-20 santim uzağındaki cisimleri görebilir.

Bebekler göz teması kurmaya ise ortalama üç aylıkken başlamaktadır. Odaklanma süresi kısadır ancak zamanla bu süre de artar. Dört aylık bir bebek nesnelere ve kişilere daha uzun süre bakabilir ve hareket halindeki nesneleri daha hızlı algılayabilir.

Hareket yeteneği arttıkça görme alanı da genişler. Beşinci ayın sonunda nesneleri ve gördüklerini incelemeye başlarlar.

Bebek ile göz teması kurmak, doğduğu andan itibaren renkli ve hareketli cisimleri görüş alanına getirerek bebeğin görme duyusunu uyarmak oldukça önemlidir. Bunun için özel olarak hazırlanmış görme gelişimine katkıda bulunan kartlardan da destek alınabilir.

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10/09/2022 21:26